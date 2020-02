Lukaku vola anche come imprenditore: oltre agli 11,85 mln lordi dell’Inter incassa anche…

Un bomber in campo, 21 gol in 30 partite in stagione con l’Inter, e un imprenditore di successo.

Il centravanti belga arrivato dal Manchester United, Romelu Lukaku, come riporta ‘Milano Finanza’ ha un buon fiuto per gli affari come dimostrano gli ultimi dati di bilancio della sua società.

L’attaccante di Anversa, nel dettaglio, detiene oltre il 75% di una azienda di diritti di immagine basata a Londra chiamata Universal Image Rights Uk. La società è stata fondata nel 2014 quando il calciatore di origine congolese, dopo essersi trasferito in Inghilterra nel 2011, militava nell’Everton, club della città di Liverpool.

Stando agli ultimi dati disponibili, infatti, la Universal Image Rights Uk ha chiuso l’esercizio 2018 in utile per circa 640 mila sterline (760 mila euro). Il dato è in netta crescita rispetto ai profitti di 100 sterline dell’esercizio precedente, e fa riferimento a due annate in cui Lukaku ha militato tra le fila del Manchester United.

In questa avventura imprenditoriale il centravanti nerazzurro è accompagnato da tre persone: due manager inglesi Gary Brothers e Steven Bartlett che sono in società dal 2017, e dal lussemburghese Alain Goblet, entrato nel 2018 nel cda.

Un business a cui va aggiunto lo stipendio da calciatore, Lukaku all’Inter guadagna 7,5 milioni di euro netti a stagione che si traducono in 11,85 milioni di euro lordi considerando gli sgravi fiscali per i lavoratori impatriati previsti dal Decreto Crescita.

