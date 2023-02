Lukaku, è cambiato tutto: “Chi lo ha incrociato dopo mercoledì lo descrive…”

"Aveva un macigno sulle spalle. Un macigno che lo appesantiva anche oltre le scorie dell’infortunio dello scorso agosto, e della successiva ricaduta". Apre così il focus d el Corriere dello Sport su Romelu Lukaku , rinato nel vero senso della parola dopo il gol in Champions League contro il Porto.

Racconta infatti il quotidiano: "Da mercoledì sera, invece, chi ha incrociato Lukaku lo ha poi descritto come sollevato, leggero, felice. Insomma, altro che i 103 chili che si porta addosso, come ha raccontato Marotta, dopo il gol vittoria al Porto, Big Rom se ne sente addosso non più di una cinquantina... E l’onda di quella magica serata è arrivata anche ieri nello spogliatoio della Pinetina, con il totem belga ancora più su di giri, pronto a ridere e scherzare con tutti.