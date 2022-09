L’Inter e Inzaghi si aggrappano a Lukaku: recupero ok, in campo contro la Roma?

L'uomo del destino: l'Inter e Inzaghi si aggrappano a Romelu Lukaku per provare a svoltare dopo un inizio di stagione tutt'altro che entusiasmante. L'attaccante belga sta sfruttando al massimo questa sosta per le Nazionali, e l'infortunio sembra ormai alle spalle. Da non escludere, come scrive La Gazzetta dello Sport, un suo ritorno in campo già contro la Roma: "Il recupero va talmente bene da poter pensare subito positivo. Nell'incrocio delicatissimo tra Roma di Mou e Barça di Xavi, Simone si potrà affidare mani e piedi a lui: il belga, infatti, non è solo il centravanti che risolve in zona gol o la palla di demolizione che abbatte i muri avversari, ma soprattutto è un potente antidepressivo. Da fuori Lukaku ha visto la sua Inter mogia, senza mordente, divorata dall'ansia: a lui il compito di una ricarica di energia positiva".

"Tornato a lavorare da solo, Rom in settimana faticherà con la squadra. E oggi, in una domenica di riposo per gli altri reduci di Appiano, sarà al campo col collega Calha. Se il controllo medico di martedì, di routine per distrazioni muscolari come questa, darà come atteso esito positivo, e non ci saranno nuovi intoppi, il percorso di recupero sarà completato. Certo, Rom ha dovuto mordere il freno: senza il Mondiale alle porte, forse avrebbe accorciato i tempi qua e là, ma la prudenza stavolta è stata cosa buona e giusta. Necessaria come i trattamenti che ha fatto sia a casa sia alla Pinetina, sia pure per qualche giorno nel centro federale di Tubize, vicino a Bruxelles. Coi giallorossi dovrebbe iniziare, ma ancora è presto per dire quanto giocherà".