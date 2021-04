Lukaku, il Chelsea fa sul serio: pronti più di 100 mln. “L’Inter fa trapelare che…”

Secondo Calciomercato.com, i Blues sono pronti a tutto per ingaggiare il belga: questa la posizione dell'Inter a fronte di una possibile offerta da 100 milioni di euro

In cima alla short-list di Abramovich c'è Haaland, al secondo posto proprio Lukaku. Diverse indiscrezioni da noi raccolte raccontano di un Chelsea pronto ad attivarsi in maniera concreta sull'attaccante belga, con un'idea di offerta da più di 100 milioni di euro. Per Conte c'è una sola certezza: Lukaku è intoccabile e intorno a lui l'Inter potrà diventare più competitiva ai massimi livelli. Romelu è sempre più una guida di questa Inter, lo si nota chiaramente nelle parole e negli atteggiamenti in campo. Leader come non lo era mai stato in carriera. Non ci sono sentori che possano preludere all'addio del classe 1993, la sensazione è che ogni tipo di assalto verrà respinto conforza".