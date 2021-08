Lukaku, il Chelsea arriva a 130 milioni: l’Inter vuole chiudere entro domenica

La dirigenza nerazzurra non intende andare per le lunghe: si attende un nuovo rilancio da parte del club londinese

In casa Inter tutta l'attenzione è rivolta alla vicenda Lukaku : l'attaccante appare ormai destinato al Chelsea, ma la prima offerta dei Blues è stata respinta dai nerazzurri. La sensazione, secondo il Corriere dello Sport, è che a breve arriverà un rilancio. La dirigenza interista non intende andare per le lunghe: "Ieri sera il Chelsea stava preparando una nuova offerta per Romelu Lukaku. Se sarà stata inviata nella notte o se arriverà oggi, a questo punto conta relativamente. La certezza è che il club di Abramovic vuole a tutti i costi Lukaku e, avendo in tasca il sì del centravanti, non intende desistere dopo il primo no nerazzurro alla proposta da 100 milioni cash più il cartellino di Alonso. L'Inter vuole solo contanti ed è probabile che sia accontentata".

"Gli affari sono affari e la Granovskaia sa di avere il coltello dalla parte del manico. Punterà a chiudere subito o, conoscendo le difficoltà dell'Inter, temporeggerà? Siccome Haaland è già risultato inarrivabile e Kane andrà al City, la tesi prevalente a Londra è che proverà a giungere in fretta alle firme. Una soluzione rapida, in un senso o nell'altro, la auspicano anche in viale della Liberazione dove l'atmosfera è strana. Non solo a causa degli striscioni appesi dalla Curva Nord a due passi dall'ingresso della sede: contestazione contro la proprietà («Zhang: the time is over», ovvero il tempo è finito), sostegno per il resto della dirigenza, il tecnico e la squadra. L'Inter non vuole che la vicenda Lukaku diventi un tormentone, che vada avanti fino alla fine di agosto. Perché "paralizzerebbe" il resto del mercato e condizionerebbe i compagni. Si aspetta una conclusione entro domenica. [...] Ormai è chiaro che di fronte a un'offerta irrinunciabile, diciamo sui 130 milioni, Steven Zhang lascerà partire Lukaku".