Retroscena Lukaku: svela la chiacchierata con Cristiano Ronaldo prima di dire sì all’Inter

Romelu Lukaku ha ammesso, nella recente intervista al New York Times, di aver chiesto notizie sul campionato italiano a Cristiano Ronaldo prima di accettare la sfida rappresentata dall’Inter. Le parole del portoghese hanno invogliato il belga, che non si è tirato indietro.

“Mi ha detto che difensivamente parlando è il campionato più difficile del mondo. Mi ha detto che ha segnato ovunque ma che la Serie A è stato il posto più difficile dove l’abbia fatto. E se Cristiano Ronaldo dice che è difficile, allora deve essere veramente difficile. E ha ragione. E’ più dura segnare in Serie A. In Inghilterra il gioco è più intenso ma in Serie A è tutta una questione di schemi”.