Lukaku, contatti vivi con spogliatoio Inter: “In particolare con questi 4”

“Lukaku, che ha mantenuto ottimi rapporti con tutto lo spogliatoio, rimanendo in continuo contatto soprattutto con Barella, Lautaro, Bastoni e Skriniar, viveva a City Life ma aveva comprato altri due appartamenti in zona Bosco Verticale: uno per mamma Adolphine e il figlio Romeo, l'altro per gli amici che venivano a trovarlo. In zona abitavano anche diversi compagni, compreso Lautaro che però nel frattempo si è trasferito in pieno centro. Lukaku ama il verde e a City Life non manca”, si legge.