Lukaku-Conte, legame fortissimo anche per l’Inter di domani. E c’è un altro indizio

Non solo il rapporto solido tra l'attaccante e il tecnico, ma anche il rinnovo di Lautaro alla base della sua volontà di rimanere all'Inter

"C’è un legame fortissimo tra Lukaku e l’Inter e tra Lukaku e Conte. Il fatto che anche sul fronte dell’allenatore non si colgano segnali di discontinuità - tutt’altro - non può che essere il viatico ideale per un Lukaku protagonista pure nell’Inter di domani. Il rapporto tra Romelu e Antonio è un indizio, il rinnovo praticamente raggiunto di Lautaro è un altro: i due sono legati da un’amicizia sincera, che va oltre il feeling in campo. Insomma: Lukaku non vede motivi di interrompere una storia d’amore che funziona", spiega La Gazzetta dello Sport.