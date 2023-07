Lukaku, deroga fino al 17 luglio dal Chelsea. L’Inter accelera e usa la carta Ledure

Lukaku vuole l'Inter e il club nerazzurro sta facendo di tutto per trattenerlo a Milano. Romelu non andrà a Londra e spera che nei prossimi giorni, una volta ceduto Onana, l'Inter riesca a trovare un accordo con i Blues. Intanto prosegue i suoi allenamenti individuali in Sardegna.

"Inter-Lukaku, avanti tutta. La trattativa per condurre a Milano l’attaccante del Chelsea, che forse non a caso posta sui social una foto che lo ritrae mentre consulta il telefono (in attesa di novità?), sta entrando nel vivo. Ecco perché i londinesi hanno concesso una deroga al belga, non più obbligato a presentarsi nella giornata di oggi nel ritiro dei blues: ha ottenuto il permesso di godere di cinque giorni di riposo supplementari, con lo spostamento al 17 luglio della data in cui far ritorno a Stamford Bridge", si legge sul Corriere della Sera.