Inter, la strategia per Lukaku: Dumfries la chiave per ammorbidire il Chelsea

Nerazzurri e Blues si ritroveranno presto per parlare di mercato: due i nomi che finiranno sul tavolo delle discussioni

Non è un mistero che le strade del mercato di Inter e Chelsea siano destinate ad incrociarsi nuovamente. A giugno sicuramente, ma non è da escludere che i due club possano sedersi a parlare già prima, magari anche a gennaio. Il principale tema di discussione sarà il futuro di Romelu Lukaku, tornato in nerazzurro con la formula del prestito dopo una stagione deludente a Londra, ma c'è dell'altro: i Blues hanno messo da tempo nel mirino Denzel Dumfries.