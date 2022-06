Lukaku, ecco quando sarà a Milano. Carica motivazionale enorme. Vacanze? Potrebbe…

In attesa di riabbracciare Milano e i suoi ex compagni, Romelu Lukaku si sta gustando una vacanza al mare. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Big Rom sbarcherà a Milano a metà della prossima settimana, probabilmente mercoledì. Per l’ufficialità bisogna ancora aspettare, ma non è più un problema che preoccupa nessuno. "Dal telefono di Lukaku, nelle ultime ore, sono partite milleeuna telefonate. Ai vecchi compagni che ritroverà. All’allenatore che aveva abbandonato lo scorso agosto, lasciandolo sul più bello. E pure ai dirigenti, che ha tempestati di chiamate negli ultimi sei mesi. Ha voglia di mettersi subito a disposizione di Inzaghi".

"In linea teorica gli spetterebbe qualche giorno di vacanza in più, visto che è stato impegnato in nazionale con la Nations League. Ma potrebbe anche accorciare il periodo di riposo, per arrivare ad Appiano in tempo per il 6 luglio. Di sicuro, Romelu arriva con una carica motivazionale enorme. La testa di Lukaku è già sull’Inter. E infatti in vacanza non si è fermato. Si sta già allenando, le sue giornate sono fatte di riposo e di sedute atletiche, non solamente di mare. Lukaku è una macchina che non può fermarsi a lungo anche dal punto di vista fisico, il rischio che si corre è troppo alto".