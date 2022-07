Lukaku, immagini festa Milan non digerite. Il belga ha fissato già l’obiettivo per l’Inter

"Dentro al quartiere generale Nike in zona Porta Nuova, mentre duecento tifosi sventolano i bandieroni e schiariscono la voce, loro indossano la nuova maglia disegnata dal colosso americano. E ballonzolano tra i cori assieme ai compagni e all’allenatore. Se l’argentino si è limitato a dare appuntamento a tutti a San Siro, il belga si è spinto un gradino più su: «Farò di tutto per vincere lo scudetto!», il suo proclama solenne. E poi via con un “chi non salta rossonero è”, ciò che basta per far impazzire i tifosi in adorazione là sotto", racconta La Gazzetta dello Sport.