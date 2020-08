Inter, Lukaku: “Siviglia grandissima squadra, ma vogliamo recuperare e vincere”

Non sembrava affatto la sua serata. Romelu Lukaku: tante proteste verso i compagni, qualche lamentela e poche occasioni. Poi, all’improvviso, l’esplosione. L’attaccante belga anche questa sera contro lo Shakhtar Donetsk ha messo il doppio timbro nel 5-0 dell’Inter. Ai microfoni di Sky, Rom ha dichiarato:

“Stiamo lottando ancora per un titolo, ci manca ancora una partita, ma vogliamo vincere. Il Siviglia è una grandissima squadra. Vogliamo recuperare e ci prepareremo. Man United? Non mi dispiace che non ci sia. Ha fatto un’ottima stagione, Solskjaer sta lavorando bene e tanti giovani stanno emergendo. Sono contento per loro e gli auguro un’ottima stagione l’anno prossimo“.

(Fonte: Sky Sport)