Inter, Lukaku verso il forfait contro il Betis: cosa c’è dietro la scelta di Inzaghi

Romelu Lukaku verso il forfait contro il Betis . È il Corriere dello Sport oggi a svelare cosa c’è dietro la scelta di Simone Inzaghi, che è pronto a escludere Big Rom dai convocati per l’amichevole. Non è ancora ufficiale, ma le sensazioni ad Appiano Gentile sono chiare.

“Avanti a piccoli passi verso la miglior forma e una presenza fissa in questa Inter. Ma dall'amichevole di domani col Betis Siviglia molto probabilmente Lukaku è tagliato fuori. Ad attendere il belga c’è un'altra serrata fase di lavoro, con la riatletizzazione, arrivando poi per gradi al collaudo - col minutaggio crescente - nelle successive due amichevoli. Simone Inzaghi sta per cominciare l’avvicinamento vero e proprio alla partitissima col Napoli del 4 gennaio con l'obiettivo di avere un'Inter al gran completo. Big Rom resterà a lavorare ad Appiano Gentile, nelle prossime ore, puntando a esserci contro Reggina e Sassuolo nei test di chiusura del 2022. Tutto ciò, al netto dei progressi fatti ultimamente: Lukaku sta mettendo a punto la condizione fisica, nella fase di lavoro con la squadra. Andrà avanti nel week-end imminente”, si legge.