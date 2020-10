Lukaku, spunta la foto emblematica a fine partita: “E’ rimasto così per un minuto”

Romelu Lukaku ha trascinato l’Inter anche in Champions League. Il centravanti belga è stato decisivo per evitare il ko contro il Borussia Monchengladbach. Ma il pareggio per 2-2 non può certo soddisfare Big Rom, che a fine partita è rimasto con le mani sul volto per un minuto prima di concedersi alle interviste di rito. Come si vede nella foto postata da Matteo Barzaghi di Sky Sport.

E anche con le parole, Lukaku non è stato più tenero con se stesso e i compagni: serve di più per questa Inter, certi errori non sono ammessi, soprattutto in Champions League.