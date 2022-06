Pedullà – Lukaku vuole solo l’Inter: prossimi 15 giorni fondamentali. E non esclude Dybala

Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, ha chiarito la posizione dell'Inter su Romelu Lukaku: "Dybala e Lukaku non si escludono a vicenda: noi abbiamo questa linea che seguiamo, esattamente come con Bremer. Dobbiamo aspettare: i prossimi 15 giorni saranno di fondamentale importanza per tanti motivi, dal discorso delle tasse di Lukaku, lui che si è tagliato l'ingaggio, lui che non prende in considerazione altre ipotesi, neanche il Tottenham. Prende in considerazione soltanto l'Inter. Lukaku-Dybala-Lautaro sarebbe il sogno di tanti allenatori, ma è una cosa che magari Inzaghi sogna la notte, ma dobbiamo essere realisti: ci possono essere delle proposte che tu puoi respingere, perchè Lautaro vuole restare, e poi capire la fattibilità su una apertura".