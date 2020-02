Lukaku contro Ibra, l’uomo che lo sfidava allo United: “Ti do 50 sterline se…”

Sarà derby di Milano, sarà Lukaku contro Ibrahimovic. I due hanno in comune l’esperienza al Manchester United. Li allenava una vecchia conoscenza dell’Inter, Mourinho. Ibra, che veniva da un infortunio, aveva lasciato la maglia numero 9 al giocatore belga che arrivava dall’Everton e si era preso la 10. I due si affrontavano spesso in allenamento. Stesso ruolo quindi non hanno giocato spessissimo insieme sul campo, si sfidavano nelle partitelle. Ma l’attaccante interista dello svedese dice: «Mi fece un tackle in allenamento. Entrò con tutte le sue forze! Lì capii quanto forte fosse la sua voglia di competere, quanto volesse il posto da titolare. Quel momento mi cambiò, fu come aprire gli occhi. Da Zlatan ho imparato a concentrarmi, lavorare duro e a fare tutto questo divertendomi. Perché Zlatan è una persona molto divertente», ricorda TuttoSport.

Lo diceva anche perché lo sfidava. Ibra diceva a Lukaku che gli avrebbe dato 50 pounds per ogni stop fatto in maniera corretta. Si parlava, in quella esperienza comune allo United, anche di come Lukaku non apprezzasse moltissimo quando il milanista, entrando dalla panchina, voleva fare la prima punta e gli chiedeva di decentrarsi. Insieme hanno giocato 120 minuti e ora sono pronti a far tremare San Siro.

(Fonte: TuttoSport)