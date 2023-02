Lukaku: “L’infortunio mi ha dato più forza mentale, ora devo pedalare. Il futuro…”

Queste le sue considerazioni: "In 15 anni non ho mai avuto momenti del genere, è la prima volta che mi capita un infortunio così lungo. Mi ha dato forza mentale e ora sono pronto ad aiutare la squadra e ad essere a disposizione del mister. Devo continuare a tenere la testa bassa e a pedalare in avanti. Sono contento per la vittoria della squadra, abbiamo creato tante occasioni e alla fine volevamo il secondo gol. Se voglio restare l'anno prossimo? Ci sono gli inglesi che ascoltano, non voglio parlare... (ride, ndr9".