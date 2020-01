Lukaku: “L’Inter era la mia migliore opzione, qui per vincere. Ora dobbiamo…”

Intervenuto ai microfoni della RAI dopo la vittoria contro il Cagliari in Coppa Italia, il centravanti dell’Inter Lukaku ha parlato così:

“Oggi la squadra ha giocato bene, anche in possesso palla abbiamo fatto bene. Sono contento per il risultato ma dobbiamo concentrarci sul campionato. Se mi sono ambientato bene all’Inter? Grazie ai miei compagni e allo staff e ai tifosi, per me l’Inter era la mia migliore opzione, qui posso crescere e posso aiutare la società per mantenere le proprie ambizioni. Io do tutto per la squadra e gioco così: ai tifosi piace, devo solo continuare così e fare gol. Io non penso solo a me ma alla squadra, è importante vincere e sono qui per questo e per aiutare i compagni e cercare di crescere. Scudetto? Non parlo di scudetto ma solo di partite e ora penso a Lecce”.