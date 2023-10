Lukaku, la Nord: “Facciamogli capire che non è il benvenuto. Ma niente razzismo”

Così uno degli esponenti della Nord: "Domani non cadiamo in banalità e stupidità, lasciamo il razzismo fuori dallo stadio, che non è cosa che ci appartiene"

Nel corso di una story pubblicata sul profilo Instagram della Curva Nord, uno degli esponenti degli ultras dell'Inter, ha parlato così in vista della sfida di domani contro la Roma di Romelu Lukaku: "Domani non cadiamo in banalità e stupidità, lasciamo il razzismo fuori dallo stadio, che non è cosa che ci appartiene. Pensate soltanto a sostenere i nostri colori e incitare la squadra più forte che mai per arrivare alla vittoria. Per quanto riguarda lui, facciamogli capire che Milano non è più la sua città e non è più il benvenuto"