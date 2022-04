Lukaku lascerà il Chelsea. Lui al Milan? “Se si fa fede a queste sue frasi…”

Lukaku se ne andrà dal Chelsea? Probabile, molto probabile, a patto che trovi un club disposto a svenarsi per averlo

Qualche giorno fa è rimbalzata dall'Inghilterra la clamorosa voce che vorrebbe un possibile ritorno di Romelu Lukaku sì a Milano, ma sponda Milan . Ma sarebbe davvero possibile un'operazione del genere con il passaggio del club a Investcorp? Tuttosport si pone questa e anche altre domande in merito: "Lukaku se ne andrà dal Chelsea? Probabile, molto probabile, a patto che trovi un club disposto a svenarsi per averlo. Lui si trova male, il Chelsea si è pentito non una, ma cento volte di averlo ripreso, i tifosi peggio che andar di notte. Quanto può costare Lukaku? Una cifra, per dirla in gergo. Pagato 115 milioni, si è chiaramente svalutato, ma il Chelsea non può svenderlo. Più probabile una cessione in prestito oneroso, con la speranza che una buona stagione lo faccia rivalutare, e sempre considerando che il costo pagato all’Inter, dopo due anni, verrebbe comunque attenuato dall’ammortamento.

Può Investcorp acquistarlo? Finché non entrerà nel Milan e non capiremo il suo livello di investimento, tutto è possibile. A livello di semplice ipotesi economica, sicuramente sì. Ma poi bisognerà valutarne la volontà. Lukaku può andare al Milan? Forse è la domanda con la risposta più difficile. O forse la più facile, se la dessero i tifosi interisti, che non credono in alcun modo a un simile tradimento. Al massimo, lo rivedrebbero alI’Inter. Se si dà fede alle sue frasi anche recenti, alle dichiarazioni d’amore per l’Inter, Lukaku non dovrebbe nemmeno prendere in considerazione un’eventuale offerta rossonera. Ma nel calcio se ne sono viste di ogni, per non credere che anche Lukaku possa cambiare non solo idea, ma anche casacca preferita...".