Romelu Lukaku e Lautaro Martinez formano una coppia davvero formidabile. Feeling incredibile per i due attaccanti dell’Inter che hanno una grande intesa anche fuori dal campo. Con i tre gol messi a segno ieri sera al San Paolo contro il Napoli la coppia gol dell’Inter sale a 30 reti stagionali (tra Serie A e Champions) ed è al secondo posto tra le coppie di bomber in Europa tenendo in considerazioni le segnature nei maggiori campionati europei e nelle coppe.

Scheda 1 di 6