Lukaku: “Lautaro? Rapporto tra noi iniziato il primo giorno. Gli ho spiegato…”

Nel corso del suo intervento sul profilo Instagram della PUMA, Romelu Lukaku ha parlato anche del suo percorso di crescita e del rapporto con Lautaro Martinez: “Sono cresciuto nel mio gioco. Vivo ancora per i gol, questa è la cosa più importante. Ma non riguarda solo me, ogni giorno imparo a conoscere il calcio. Può fare bene alla squadra solo se tutti si sentono importanti. Lautaro? Il rapporto tra noi è iniziato il primo giorno quando sono arrivato all’Inter. Parlo spagnolo, quindi abbiamo subito stretto un legame. Sono stato in grado di spiegare perfettamente come mi piace giocare la palla”.

(FONTE: nieuwsblad.be)