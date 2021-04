Lukaku-Lautaro, coppia gol da sogno: quando segnano insieme la vittoria è assicurata

Conte può sorridere perché Lukaku e Lautaro splendono nel momento clou della stagione

Quando segnano loro la vittoria è assicurata. Loro sono Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Una coppia gol devastante con numeri impressionanti. Big Rom è a quota 21 gol in campionato e, cosa da non sottovalutare, 8 assist. Non è da meno il Toro che in campionato è a quota 15 reti e, anche lui, 8 assist. Non è un caso che tra le migliori coppie gol d'Europa siano al secondo posto, dietro solo a Müller-Lewandowski (45 gol insieme). E non è nemmeno un caso che quando segnano insieme la vittoria è assicurata. Conte può sorridere perché la Lu-La splende forte nel momento clou della stagione.