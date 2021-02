Lukaku-Lautaro, il tesoro dell’Inter e di Conte. Cds: “Ma alla Pinetina non c’è nessuno…”

Lukaku e Lautaro hanno segnato 27 reti, entrambi in doppia cifra, sono la miglior coppia d'attacco della Serie A

Gianni Pampinella

Insieme hanno segnato 27 reti, entrambi in doppia cifra, sono la miglior coppia d'attacco della Serie A e in Europa secondi solo al tandem Lewandowski-Muller. L'Inter e Antonio Conte hanno in casa una coppia gol fenomenale, Lukaku-Lautaro. "Si tratta di numeri eloquenti per comprendere come Conte possa contare su un vero e proprio tesoro. Riuscire a sfruttare tutto questo potenziale, però, è anche merito suo. L’Inter, infatti, è costruita per mettere i suoi attaccanti nelle migliori condizioni per fare male all’avversario", spiega il Corriere dello Sport.

"Poter sfruttare due giocatori del genere è un enorme vantaggio. Tuttavia, in certi casi, può risultare anche un problema. Ad esempio, quando manca Lukaku, in rosa non c’è un alter ego in grado di fare le stesse cose. Per la verità, sarebbe comunque complicato da trovare in giro, ma alla Pinetina non c’è nessuno nemmeno che si avvicini".

"Il problema, appunto, è che in quelle partite – poche, fortunatamente per Conte – l’Inter fatica a trovare soluzioni alternative per lo sviluppo del suo gioco. In sostanza, anche se non c’è Big Rom, gioca come se ci fosse. La coppia è tornata a brillare proprio nel momento giusto: per il derby di domenica prossima e per la volata scudetto".

(Corriere dello Sport)