Corsera: “Lukaku sta meditando sull’addio all’Inter. Ecco cosa pensa davvero”

Lukaku a Montecarlo medita sull'addio all'Inter. Da quando ha deciso di andare al Chelsea, a Milano si sono verificati tanti episodi che lo hanno ferito

Non si è ancora conclusa ufficialmente l'operazione che porta Romelu Lukaku a vestire di nuovo la maglia del Chelsea , ma Inter e Blues sono ormai alle battute finali. Il giocatore si trova infatti a Montecarlo con il suo agente Pastorello in attesa del via libera per poter raggiungere la City firmare con il club londinese. Il Corriere della Sera, nella sua edizione odierna, viaggia nella testa del belga, che, "a Montecarlo medita sull'addio all'Inter. Da quando ha deciso di andare al Chelsea, a Milano si sono verificati tanti episodi che lo hanno ferito. Coperto di insulti sui social, hanno cancellato il murales che lo raffigurava in nerazzurro. Lo hanno anche fatto passare per mercenario.

Giura di non essere stato spinto a questa scelta dai soldi, ma delle ambizioni dei due club. Da una parte i campioni d'Europa, intenzionati a crescere ancora. Dall'altra una società in evidente difficoltà, che ha visto partire il suo mentore Conte e ha ceduto Hakimi e sulla cui competitività futura è legittimo avere dubbi. Lukaku ritiene che, di fronte a prospettive così diverse, la scelta sia stata quasi obbligata per un calciatore, anche se è pronto a ribadire il suo affetto nei confronti dell'Inter. A Milano ha guadagnato 6,5 e 7,5 milioni nelle prime due stagioni, ne avrebbe presi 8,5 nelle tre successive. Al Chelsea salirà a 12 più consistenti premi. Tanti soldi in più, certo, ma (a suo dire) non decisivi. Se non fosse emersa la possibilità di trasferirsi in un club così forte, sarebbe rimasto felice in nerazzurro. E poi - si chiede - perché tutti parlano del denaro che avrà lui, e nessuno di quanto ne incasserà l'Inter?", si legge.