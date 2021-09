Inter-Real, sul megaschermo trasmettono il gol di Lukaku. E San Siro lo copre di fischi

L'acredine è tante, così come l'amarezza e la delusione. I tifosi dell'Inter non hanno ancora dimenticato quanto accaduto in estate

L'acredine è tante, così come l'amarezza e la delusione. I tifosi dell'Inter non hanno ancora dimenticato quanto accaduto in estate. E, soprattutto, non hanno dimenticato come Romelu Lukaku ha abbandonato i nerazzurri, prendendo un aereo direzione Chelsea nonostante le parole d'amore per il club interista.

E così, prima di Inter-Real Madrid, prima giornata del gruppo D di Champions League, si è assistita all'espressione più limpida e chiara della rabbia del popolo nerazzurro. A San Siro, prima del fischio d'inizio, un megaschermo del Meazza ha trasmesso la rete dello stesso Lukaku che ieri sera ha deciso la sfida tra Chelsea e Zenit San Pietroburgo. La reazione dei tifosi presenti allo stadio non si è fatta attendere, dato che si è subito levato un boato di fischi assordanti. Un episodio che testimonia il dolore per una ferita tutt'altro che rimarginata.