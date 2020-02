Lukaku: “Io qui per vincere. Lo stadio nel secondo tempo ha visto la mentalità dell’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Romelu Lukaku ha parlato così dopo la vittoria nel derby: “Il secondo tempo abbiamo fatto bene, nel primo abbiamo lasciato troppo spazio. Complimenti a loro per questo, ma nel secondo tempo abbiamo messo altra intensità e fatto quattro gol. Sono molto contento per la vittoria. Il primo tempo era difficile, abbiamo avuto una sola occasione: nel secondo lo stadio ha visto la mentalità dell’Inter di non mollare e lottare fino alla fine. Io lavoro per la squadra e la aiuto per vincere: io voglio vincere e la testa ora è al Napoli. E’ tutto grazie ai compagni e allo staff: io sapevo il campionato fosse difficile, ma grazie a staff e tifosi per aiutarmi sempre”.