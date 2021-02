Lukaku quando vede il Milan diventa una furia. Incrocio con Ibra? Ecco cosa farà Romelu

Quattro gare dell'attaccante dell'Inter contro i rossoneri e quattro gol, ora la sfida decisiva di domani contro lo svedese

"Dopo aver somatizzato un po’ le polemiche per lo spettacolo indecoroso offerto in Coppa, Lukaku ha però avuto la lucidità di andare oltre. Non è interessato a una pace teatrale in mondovisione, anche l’eventuale stretta di mano a inizio partita passa in secondo piano, semmai vuole solo far parlare il campo. Una settimana fa contro la Lazio il belga ha già spazzato via ogni minima ruggine, ora si presenta al Milan fresco come una rosa dopo una settimana senza impegni, che rarità. E ha una fama che lo precede quando c’è di mezzo il Milan. Ha affrontato il Diavolo quattro volte tra campionato e Coppa Italia e quattro volte è andato a segno, una per ogni partita. Cento per cento di efficienza. Non c’è altra squadra contro cui il belga abbia giocato così tanto con questa media. Restando alla sola A, può aggiungere un record al curriculum: da quando esistono i tre punti nessuno l’ha mai messa dentro per quattro derby di Milano in fila", spiega La Gazzetta dello Sport.