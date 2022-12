CdS – Lukaku mette il Napoli nel mirino: il programma dell’Inter per recuperarlo

La priorità ora in casa Inter è recuperare Romelu Lukaku. Ne parla anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, sottolineando il programma stilato ad Appiano Gentile: "La squadra nerazzurra, infatti, non può permettersi di avere il suo totem a mezzo servizio anche nella seconda parte della stagione. Ora Lukaku trascorrerà qualche giorno di vacanza, se non altro per smaltire l’amarezza, e poi si rimetterà a disposizione di Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, assieme al suo staff, studierà un programma specifico per permettergli di ritrovare la piena forma".