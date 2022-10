Sky – Nessun mistero Lukaku: ecco il perché del lavoro di oggi. La data del rientro…

La verità sul lavoro a parte di oggi di Romelu Lukaku . L'attaccante belga non partirà per Firenze, è ancora indisponibile in casa Inter. Simone Inzaghi spera di riaverlo a disposizione per la gara di mercoledì in Champions League contro il Viktoria Plzen. Dopo l'allenamento, Sky Sport ha fatto chiarezza sul lavoro svolto oggi da Big Rom.

"Confermiamo che Lukaku non partirà per la trasferta di Firenze. Nessun allarmismo da fare, era previsto che rimanesse qui a lavorare sulla condizione, si è allenato poco col gruppo e decidendo di non convocarlo resta qui e non partecipa alla seduta tattica, ma lavora tanto e bene sulla condizione, con ritmi elevati. L’obiettivo è che rientri alla prossima col Viktoria in Champions, ma non c’è nessun mistero sul lavoro di oggi. Non parte per la condizione, quindi lavora sulla condizione", ha spiegato Matteo Barzaghi in onda a Sky dalla Pinetina.