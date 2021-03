Lukaku sfata un mito tra i colleghi. Tanti gol, ma nessuna ‘chiamata’ al club

Il centravanti dell'Inter ha avuto un rendimento pazzesco da quando è in Italia, ma non ha seguito la tendenza dei suoi colleghi

Il rendimento di Romelu Lukaku all'Inter è di tutto rispetto. Il centravanti belga da quando è arrivato in Italia va in rete con grandissima regolarità, sono58 i gol in 84 presenze. Ma non solo, come se non bastasse in questa stagione si sta specializzando negli assist, oltre che essere un riferimento costante per la manovra di Conte. Il suo valore aumenta, tanto che è il più prezioso della Serie A, e le pretendenti fioccano. Ma Lukaku vuole solo l'Inter, per questo ha detto no al City di Guardiola.