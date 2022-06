Inter, niente riscatto diritto di riscatto per Lukaku. Se ne parlerà durante la stagione

"Il fatidico “sì” del Chelsea sull’offerta dell’Inter è arrivato: Romelu Lukaku (29) sarà di nuovo nerazzurro in cambio di 10 milioni più 2 di bonus per il prestito di un anno. Non è previsto un diritto di riscatto in favore dei nerazzurri, se ne parlerà durante la stagione. Manca solo l’altro “sì”, quello del presidente Steven Zhang, che arriverà oggi e inaugurerà la settimana del Lukaku-bis", si legge su Libero.