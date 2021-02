Ibra-Lukaku, spuntano novità sulla possibile sanzione. E da domani…

Dopo la convocazione da parte della Procura Federale per Zlatan Ibrahimovic, a seguito della rissa verbale nel derby di Coppa Italia con Lukaku arriverà anche la convocazione per l’attaccante dell’Inter.

“Si potrebbe conoscere domani la data di convocazione di Romelu Lukaku alla Procura della Figc per fornire la sua versione della lite con Ibrahimovic nei quarti di finale di Coppa Italia fra Inter-Milan dello scorso 26 gennaio. Il centravanti del Milan è stato già sentito venerdì. L’intenzione iniziale dell’organo inquirente federale era raccogliere anche la testimonianza del belga nella stessa giornata, ma non è stato possibile: l’Inter la sera giocava a Firenze. Sabato e domenica gli ispettori Figc sono impegnati sui campi, e già ieri l’Inter ha raggiunto Torino per la semifinale di ritorno di Coppa Italia di questa sera contro la Juventus. Domani sarà quindi il primo giorno utile per la convocazione, che probabilmente sarà fissata nei giorni successivi”, si legge su Repubblica.

Possibile l’obbligo di svolgere lavori sociali per Ibra e Lukaku