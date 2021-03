Raggiunto Ronaldo, ma Lukaku ci ha messo meno. Meglio di lui solo in 3 all’Inter

Il centravanti dell'Inter sta tenendo ritmi pazzeschi e ha già raggiunto il numero di gol siglati dal Fenomeno ma in meno partite

Ma per Lukaku ci sono volute meno partite di Ronaldo. Al belga sono servite 85 partite per arrivare a 59 gol, al brasiliano ne servirono 98. Numeri importanti che lo collocano tra i migliori della storia dell'Inter, solo in 3 meglio di Lukaku nel raggiungere le 59 reti: Meazza, Nyers e Viri.