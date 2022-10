Lukaku, zero rischi: non partirà per Firenze. L’obiettivo è il Viktoria Plzen

L'attaccante dell'Inter è tornato in gruppo, ma Inzaghi non lo convocherà per la sfida di domani sera contro la Fiorentina

"Nonostante la voglia matta di riprendersi l’Inter e di tornare a sudare in campo accanto ai suoi compagni alla ricerca della vittoria, Lukaku non sarà nella lista dei convocati di Simone Inzaghi per la trasferta di Firenze. La cosa diventerà ufficiale oggi, ma tutte le indicazioni portano in questa direzione. Nessun allarme, ci mancherebbe. Semplicemente giocatore e staff tecnico hanno deciso di concentrarsi sul pieno recupero anche della migliore forma fisica. Tradotto: meglio restare alla Pinetina per un paio di sedute atletiche personalizzate che mettersi sul treno per Firenze. Ecco, Inzaghi spinge per riavere Lukaku il prima possibile, ma vuole averlo a disposizione come arma spacca difese, libero di testa e al meglio della forma", spiega La Gazzetta dello Sport.