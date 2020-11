Lukaku nell’Olimpo dei bomber dell’Inter. Superato l’Ibra nerazzurro, meglio di lui solo Ronaldo

Dopo la prima più che esaltante stagione con l’Inter, Romelu Lukaku si sta ripetendo a suon di gol e prestazione anche in questa stagione. Il belga è tra i migliori bomber nerazzurri, al fianco di Vieri, davanti a Ibrahimovic e dietro solo a Ronaldo. Lukaku, infatti, è uno dei 4 calciatori dell’Inter ad aver raggiunto quota 30 gol in meno di 50 presenze, 43 per la precisione.

Come detto, meglio di Ibrahimovic che ce ne mise 48 di partite; pari a Vieri che, come il belga, ha avuto bisogno di 43 partite per raggiungere le 30 reti. Il migliore di questa particolare classifica è Ronaldo il Fenomeno che impiegò solamente 41 gare per raggiungere questo traguardo.

(Sky Sport)