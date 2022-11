Lukaku, ottimismo Belgio: “Oggi Rom parte per il Kuwait, 22 novembre data chiave”

"C’è una prima certezza in questi luoghi: Romelu Lukaku oggi salirà a Bruxelles sull’aereo con gli altri Diavoli Rossi. Destinazione Kuwait, tappa intermedia verso il Qatar: lì inizierà subito ad aumentare i carichi nella speranza di esserci al momento opportuno". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alle condizioni fisiche di Romelu Lukaku. Il CT Martinez ha scommesso su di lui e lo staff medico monitora le condizioni dell'attaccante dell'Inter ogni giorno, con l'obiettivo che possa tornare a disposizione per l'ultima gara di girone o, in ogni caso, dagli ottavi di finale in poi.