Lukaku: “Rigore? Non ascolto nessuno. Sto tornando in forma. L’esultanza…”

Al termine di Benfica-Inter , Romelu Lukaku ha commentato la gara ai microfoni di Mediaset. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Il rigore è tutta questione di testa, non devi ascoltare altri giocatori. Non ascolto nessuno, nemmeno i miei compagni, sono concentrato sulla palla. Io devo solo guardare davanti e aiutare la squadra, sto tornando in forma, sto dando tanto alla squadra così come gli altri".

"Abbiamo la responsabilità di fare bene per questa società, adesso dobbiamo fare una bella partita in campionato. L'esultanza? È un segreto, alla fine della stagione lo spiego. Sono contento per la vittoria, abbiamo fatto una partita intelligente. 2-0 contro una squadra come questa è un bel risultato, dobbiamo continuare così' e fare prestazioni così in campionato. Dobbiamo crescere perché il campionato è importante".