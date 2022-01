Chelsea, alta tensione. Lo spogliatoio furioso con Lukaku: “Alcuni hanno detto a Tuchel…”

In casa Chelsea si respira un'atmosfera pesante in seguito alle parole rilasciate da Romelu Lukaku a Sky Sport

In casa Chelsea si respira un'atmosfera pesante in seguito alle parole rilasciate da Romelu Lukaku a Sky Sport sulla sua voglia di tornare all'Inter e sulla frustrazione per la situazione attuale a Londra. Secondo quanto riporta un retroscena del The Athletic, infatti, lo spogliatoio non avrebbe affatto reagito bene alle dichiarazioni dell'attaccante belga.