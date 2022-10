Lukaku salta Firenze, rientro graduale: possibile panchina in Champions. E Brozovic…

"Soltanto oggi Simone Inzaghi farà il punto della situazione con lo staff medico dell’Inter, ma il nuovo rinvio è già una certezza. Il rientro del belga, in ogni caso, sarà graduale. Con vista sull’impegno di Champions League a San Siro mercoledì sera, dove tuttavia è possibile che Lukaku non vada oltre uno spezzone di partita: la condanna a vincere per staccare un pass verso gli ottavi con un turno di anticipo può riproporre un’Inter quasi al completo. Non sarà quella, ad ogni modo, la gara del rientro di Brozovic. Per il regista croato, fermo della sosta di settembre, l’obiettivo rimane una presenza in Juventus-Inter del 6 novembre", riporta il Corriere dello Sport.