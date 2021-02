Lukaku e la scommessa vinta: “Segnai 25 gol già a novembre”. E il tecnico pagò pegno

L'attaccante dell'Inter ha girato un video con Maserati in cui al volante racconta un episodio della sua gioventù da calciatore

"Tutti giocano a calcio, ma non tutti hanno la possibilità di diventare il migliore per la propria generazione. Quando ero nell'Under 19 ho fatto una scommessa con il mio allenatore: gli dissi che prima di dicembre avrei segnato 25 gol. Non mi diede retta. Gli dissi che se avessi segnato quei 25 gol lui avrebbe dovuto cucinare pancake per tutti i giocatori che arrivavano coi minivan da tutta la nazione per allenarsi. Invece che a dicembre, segnai 25 gol già a novembre. Ha dovuto fare pancake per tutti, si ricorda ancora di questa storia. Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi, ti servono attitudine e talento; il talento è il motore, l'attitudine l'acceleratore".