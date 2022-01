Lukaku chiede scusa ai tifosi del Chelsea: “Dovevo essere più chiaro. Volevo…”

Dopo le dichiarazioni sulla sua voglia di tornare all'Inter il belga è costretto a chiedere scusa ai tifosi blues e parla dalla tv del club inglese

"Cari fans, mi dispiace per il turbamento che ho creato. Conoscete il legame che ho con questo club fin dall'adolescenza. Capisco perfettamente che siete rimasti sconvolti. Ovviamente è tutto a posto e cercherò di ripristinare la vostra fiducia. E farò del mio meglio per mostrare tutto il mio impegno ogni giorno sul campo di allenamento e durante le gare. Mi assicurerò che possiamo vincere e si, come ho fatto con l'allenatore e come ho fatto con compagni di squadra e dirigenti perché penso che non era il momento giusto e voglio andare avanti rispetto a quanto successo e assicurarmi che vinceremo le partite", spiega nel suo video messaggio il giocatore ex Inter.

«Sono stati giorni piuttosto frenetici, penso, tutti possono capire il motivo. Sono state settimane difficili anche a livello personale con il coronavirus, mentre stavo cercando di rientrare in squadra ma alla fine, nelle ultime due partite ho cercato di aiutare i miei compagni a vincere. Capisco perfettamente cosa è accaduto, penso che avrei dovuto essere molto più chiaro nel mio messaggio. L'intervista era fatta per salutare i tifosi dell'Inter, non per mancare di rispetto ai tifosi, alla società, al presidente, ai compagni o al tecnico. Il Chelsea ha fatto un grande sforzo per riportarmi qui ed era la mia missione da quando me ne sono andato. Capisco perfettamente le frustrazioni dei tifosi, ma sta a me dimostrare che il mio impegno è al 100% e lo farò», ha detto anche.