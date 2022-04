Belgio nel girone della Croazia, Lukaku risponde via social a Perisic

Ai Mondiali del Qatar 2022, la Croazia affronterà Belgio, Canada e Marocco. Un incrocio a tinte nerazzurre

Ai Mondiali del Qatar 2022, la Croazia affronterà Belgio, Canada e Marocco. Un incrocio a tinte nerazzurre tanto che Perisic ha condiviso un post su Instagram Stories che lo raffigura, in maglia Inter, assieme al marocchino Hakimi e al belga Lukaku. L'attaccante ora al Chelsea ha prontamente risposto sempre tramite Instagram Stories: "Per tutta la vita". Un segnale in vista di giugno?