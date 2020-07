Lukaku: “Giocare nell’Inter un sogno da bambino. Non penso ai record, il mio obiettivo…”

Le parole di Romelu Lukaku ai microfoni di Inter TV prima di Inter-Napoli: “Coppa Italia? Lì avevamo fatto una bella partita ma sbagliato troppe occasioni. Adesso è ancora una partita importante, la nostra squadra deve concludere bene il campionato. Spero di fare una bella partita e vincere. Penso che l’allenatore del Napoli motiva bene i loro giocatori, il Napoli è una squadra che gioca per vincere e per loro è bello giocare contro l’Inter. Sarà una bella partita. La mia gioia più grande? Per me giocare nella squadra dell’Inter è un sogno da bambino. Non penso ai record. Penso al bene della squadra, a fare gol e a vincere. Questo è il primo obiettivo. Dare tutto per la squadra per vincere”.

(Inter TV)