Lukaku, cecchino infallibile dal dischetto. Ultimo errore nel 2017, poi sono 25 su 25

"Da 2057 giorni Romelu Lukaku non sbaglia lo straccio di un rigore. Dal 26 agosto del 2017, United-Leicester 2-0, esegue lo stesso rituale visto martedì a Lisbona: si estranea dal mondo attorno, osserva la palla con voracità, poi sgrana e alza gli occhi e via con la rincorsa che rallenta prima di calciare. Il gol è la costante, 25 su 25 dopo quell’errore, considerando sia la prima che questa traballante seconda vita interista, più le reti in nazionale. In nerazzurro tocca la vertigine di 19 su 19, a cui va aggiunto l’unico penalty nella triste parentesi al Chelsea, e gli altri cinque col Belgio", riporta La Gazzetta dello Sport.