Lukaku, un gol per entrare nella storia del derby di Milano: mai nessuno…

Va in scena questo pomeriggio a San Siro l’attesissimo derby di Milano tra Milan e Inter: rossoneri e nerazzurri si giocano la supremazia cittadina e la vetta della classifica, in una sfida che va oltre i 90 minuti. Tra i temi più caldi del...

Va in scena questo pomeriggio a San Siro l'attesissimo derby di Milano tra Milan e Inter : rossoneri e nerazzurri si giocano la supremazia cittadina e la vetta della classifica, in una sfida che va oltre i 90 minuti.

Tra i temi più caldi del match, come ricorda Repubblica, ci sarà la sfida a distanza tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Due che, in fatto di stracittadine, non si sono mai tirati indietro: "Zlatan ha segnato in tutti i tre derby giocati da quando è tornato in rossonero, con tanto di doppietta nell'andata lo scorso 17 ottobre. Sempre in gol anche Lukaku nelle 4 partite giocate con il Milan".