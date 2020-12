Competizioni UEFA, il miglior centravanti del 2020 è Lukaku: i numeri e la top ten

Lukaku è il centravanti che ha fatto più gol nel 2020 nelle competizioni UEFA. Ha fatto anche meglio di Haaland e Lewandowski. È stato un anno solare fantastico per il belga che ha trascinato l’Inter anche in Europa League. È al primo posto nella top ten in mezzo a nomi straordinari. Sul suo totale pesano i gol segnati in maglia nerazzurra in CL e in EL, ma anche quelli segnati con la maglia del Belgio, in Nations League. Peccato che i suoi gol non siano serviti per portare la squadra interista alla vittoria. Di questo Big Rom ha risentito, ma spera di potersi riscattare e di vincere prima o poi un trofeo per sé stesso e per il club.

Ma diamo un’occhiata alla classifica per scoprire quali sono i dieci attaccanti più prolifici nelle competizione europee dell’anno che sta per chiudersi.