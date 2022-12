Sky – Lukaku non dovrebbe partire per Siviglia: il piano dell’Inter. Correa e D’Ambrosio…

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Romelu Lukaku anche oggi si è allenato in gruppo ma non dovrebbe partire per Siviglia

Matteo Pifferi

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Romelu Lukaku anche oggi si è allenato in gruppo ma non dovrebbe partire per Siviglia per l'amichevole di sabato contro il Betis. Appare probabile che Romelu rimanga ad Appiano a lavorare per poi trovare spazio nelle amichevoli contro Reggina e Sassuolo. Anche oggi, invece, si sono allenati a parte Correa e D'Ambrosio.

Ci sono anche novità su Brozovic: dal ritiro della Croazia hanno confermato come non ci siano lesioni ma le condizioni del centrocampista vanno comunque monitorare. Al momento, è probabile che Brozovic venga risparmiato per la finalina contro il Marocco.