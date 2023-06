Lukaku fa saltare il patto tra Chelsea e arabi. “Tratterà personalmente per restare all’Inter”

"Non può non destare sospetto come ora le squadre arabe corrano in aiuto dei conti degli inglesi, alleggerendo il monte ingaggi degli esuberi individuati. Fra essi nella lista di cessioni, necessarie per sistemare i bilanci in ottica fair play finanziario, era ricompreso anche il nome di Lukaku. Il Chelsea pensava di incassare 100 milioni da cinque cessioni. Peccato che il belga, a 30 anni, non abbia alcuna intenzione di lasciare l’Europa e seguire i quattro compagni citati sopra. Tratterà personalmente con il Chelsea la sua via d’uscita: intende restare all’Inter e lo spiegherà direttamente lui agli inglesi. A breve, di sicuro prima del 30 giugno. Chissà se in Premier approderà invece Onana, sulla lista di Erik Ten Hag per sostituire De Gea, riottoso a rinnovare il contratto con il Manchester United", aggiunge il quotidiano.